Нападение на инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: в Центробанке Европы отреагировали на инцидент

Нападение спецназовцев антитеррористического центра Венгрии на инкассаторов "Ощадбанка" несет угрозу для валютной стабильности Европейского Союза. В частности этот вопрос может быть поднят в Брюсселе, а также в диалоге с самим Будапештом.

Что в ЕЦБ говорят о нападении на инкассаторов "Ощадбанка"?

Об этом отметила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, о чем говорится в ее ответе на письмо Андрея Пышного – главы Национального банка Украины.

Читайте также Украина прокомментировала заявления о принудительной "инъекции" одному из инкассаторов в Венгрии

В частности в регуляторе сообщили, что могут публично сообщить об ответе Кристин Лагард. Об этом пишет издание Европейская правда.

Кристин Лагард разделяет наши аргументы и отмечает риски такой ситуации для евро как международной валюты,

– заявила директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Подчеркивается, что Лагард в частности:

пообещала обратить внимание президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на письмо от Нацбанка; поделиться с фон дер Ляйен собственными беспокойствами; лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии.

Лагард также письменно заверила Украину в намерении поднять этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом,

– говорится в материале ЕП.

Напомним, что ранее Андрей Пышный уже сообщал, что Украина ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами.

В частности обращения были адресованы:

руководству Европейского центрального банка;

центральному банку Австрии;

Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала;

Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и другим.

Заметьте! Пышный отметил, что европейские партнеры и институты должны получить всю необходимую информацию и доступ к документам. Кроме того, они должны иметь возможность высказать свое мнение о ситуации.

