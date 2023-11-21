Ставку временно повысили: Рада ввела налог на сверхприбыль банков

Сегодня во втором чтении Верховная Рада приняла закон о налогообложении сверхприбылей банков №9656-д. Ставку временно повысят вдвое.

Совет ввел налог на сверхприбыль банков

До конца 2023 года ставка для налогообложения прибыли банков составит 50%. Такое решение было принято по требованию МВФ, Минфина и НБУ.

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Однако с 2024 года базовая ставка для финансовых учреждений снизится до 25%. В то же время обычная ставка на прибыль украинских предприятий составляет 18%.

По расчетам Минфина такие мероприятия позволят заработать 24-25 миллиардов гривен до конца года и 6-7 миллиардов в 2024 году.

Какие банки Украины имеют наибольшую прибыль

Опендатабот подсчитал, что за три квартала 2023 года наибольшие прибыли в процентах получили следующие банки: