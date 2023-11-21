Рада ввела податок на надприбуток банків

До кінця 2023 року ставка для оподаткування прибутку банків становитиме 50%. Таке рішення було прийняте за вимогою МВФ, Мінфіну та НБУ.

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Проте уже з 2024 року базова ставка для фінансових установ знизиться до 25%. Натомість звичайна ставка на прибуток українських підприємств становить 18%.

За розрахунками Мінфіну такі заходи дозволять заробити 24 – 25 мільярдів гривень до кінця року та 6 – 7 мільярдів у 2024 році.

Які банки України мають найбільші прибутки

Опендатабот підрахував, що за три квартали 2023 року, найбільші прибутки у відсотках отримали такі банки: