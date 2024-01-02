Детали по налогообложению

В министерстве отметили, что в основном некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны из-за неправильной трактовки информации из раздела 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения".

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Все доходы физических лиц получены за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, подлежат налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины,

– отметили в учреждении.

Также в пресс-службе отметили, что в самом тексте стратегии отсутствуют слова о "любых поступлениях на карточку физлица".

Фраза о требованиях "налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве,

– написали в сообщении.

Любые изменения в налоговой политике требуют детальной проработки налогового законодательства. В частности, фундаментальные реформы невозможны без обсуждений с общественностью, бизнесом и органами власти.

Более того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов),

– добавили в министерстве.

Напомним! Еще 27 декабря Кабмин утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Это одно из обязательств Украины перед МВФ.