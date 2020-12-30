Курс гривны к доллару и евро 30 декабря на наличном рынке, в отличие от нескольких предыдущих дней, снизился, однако лишь на несколько копеек.

Доллар в среду покупали за 28,14 гривны (+4 копейки по сравнению со вторником), а продавали – по 28,43 гривны (+9 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в среду покупали за 34,15 гривны (+5 копеек), а продавали по 34,71 гривны (+12 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 30 декабре такой:

доллар – 28,15 гривны (покупка) и 28,25 гривны (продажа)

евро – 34,10 гривны (покупка) и 34,30 гривны (продажа).

Согласно курсу валют от НБУ 30 декабря доллар подешевел на 11 копеек и стоил 28,26 гривны. Евро стоило 34,64 гривны – на копейку дешевле, чем во вторник.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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