Курс гривны к доллару и евро 28 декабря на наличном рынке вырос, правда, незначительно – на 3-4 копейки.

Доллар в понедельник покупали за 28,15 гривен (-3 копейки по сравнению с четвергом), а продавали – по 28,40 гривен (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в понедельник покупали за 34,13 гривны (-4 копейки), а продавали по 34,62 гривны (-2 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 28 декабре такой:

доллар – 28,25 гривен (покупка) и 28,35 гривен (продажа)

евро – 34,25 гривны (покупка) и 34,40 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 28 декабря доллар подешевел на 11 копеек и стоил 28,35 гривен. Евро стоил 34,57 гривны – на 5 копеек дешевле, чем во вторник.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "прыгает"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.