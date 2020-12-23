Наличный курс валют 23 декабря: гривна замедлила падение
Курс гривны относительно доллара и евро 23 декабря на наличном рынке продолжил снижаться, однако не так резко, как в предыдущие дни.
Доллар в среду покупали за 28,25 гривны (+8 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 28,51 гривны (+7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.
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Евро в среду покупали за 34,22 гривны (+5 копеек), а продавали по 34,71 гривны (+4 копейки).
Наличный курс валют в Киеве 23 декабря такой:
- доллар – 28,35 гривны (покупка) и 28,45 гривны (продажа);
- евро – 34,35 гривны (покупка) и 34,50 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 23 декабря доллар подорожал сразу на 21 копейку и стоил 28,25 гривны. Евро стоило 34,57 гривны – на 38 копеек дороже, чем во вторник.
Как менялся курс валют в течение года
На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.
Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.
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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.
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