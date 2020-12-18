Наличный курс валют 18 декабря: гривна третий день подряд дешевеет
Курс гривны к доллару и евро 18 декабря на наличном рынке продолжил снижаться – американская валюта прибавила в цене всего 3 копейки, а вот европейская – сразу более чем 10 копеек.
Доллар в пятницу прибавил в цене 3 копейки – покупали его за 27,82 гривны, а продавали – по 28,08 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.
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Евро в пятницу покупали за 33,85 гривны (+11 копеек), а продавали по 34,29 гривны (+12 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 18 декабря таков:
- доллар – 27,95 гривны (покупка) и 28,00 гривны (продажа);
- евро – 33,95 гривны (покупка) и 34,05 гривны (продажа).
Согласно курсу валют от НБУ 18 декабря доллар подорожал на 8 копеек и стоил 27,82 гривны. Евро снова пересек отметку в 34 гривны и стоил 34,08 гривны – на 28 копеек дороже, чем день назад.
Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.
Как менялся курс валют в течение года
На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.
Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.
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Почему доллар "скачет"?
Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.
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