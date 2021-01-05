Курс гривны относительно доллара и евро 5 января на наличном рынке после новогоднего падения стабилизировался – американская валюта подешевела на копейку, курс евро также серьезно не изменился.

Доллар во вторник покупали за 28,25 гривны (-1 копейка по сравнению с понедельником), а продавали – по 28,51 гривны (-2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник покупали за 34,39 гривны (+6 копеек), а продавали по 34,90 гривны (-2 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 5 января такой:

доллар – 28,35 гривны (покупка) и 28,50 гривны (продажа);

евро – 34,50 гривны (покупка) и 34,70 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 5 января доллар подорожал на 16 копеек и стоил 28,43 гривны. Евро стоило 34,94 гривны – на 20 копеек дороже, чем в 30 декабря.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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