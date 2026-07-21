Сколько стоит доллар в Украине: актуальный курс в банках и обменниках

Во вторник, 21 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,70 гривны, а евро – 51,09 гривны. Однако граждане могут покупать или продавать иностранную валюту по другим курсам.

Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 21 июля покупка доллара в банках обходится в среднем в 44,46 гривны (+3 копейки), а продажа – в 44,96 гривны (+4 копейки).

, по состоянию на утро 21 июля покупка доллара в банках обходится в среднем в (+3 копейки), а продажа – в (+4 копейки). Покупка евро осуществляется по курсу 50,81 гривны (-2 копейки), а продажа – по курсу 51,44 гривны (-3 копейки).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,76 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,75 гривны (-1 копейка).

(+1 копейка), а продажа – по (-1 копейка). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,33 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,24 гривны (без изменений), а продают – по 44,79 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продают – по (+1 копейка). Евро покупают по 50,94 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,57 гривны (+1 копейка).

К слову, в течение текущей недели разница между курсами на межбанковском и наличном рынках может существенно сократиться. Следовательно, котировки на межбанке, в банках и пунктах обмена валют будут максимально приближены друг к другу.

Правда, это не означает полной стабильности, ведь динамика будет меняться: в одни дни валюта будет дорожать, в другие – дешеветь. В то же время такие колебания ожидаются умеренными и не будут создавать рисков для общей ситуации.