Что происходит с долларом в обменниках – актуальный курс валюты в Украине

В четверг, 9 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,47 гривны, а евро – 50,69 гривны. Как изменились цены на наличном рынке для обычных граждан – читайте далее.

Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 9 июля покупка доллара в банках стоит в среднем 44,25 гривны (без изменений), а продажа – 44,78 гривны (+2 копейки).

, по состоянию на утро 9 июля покупка доллара в банках стоит в среднем (без изменений), а продажа – (+2 копейки). Покупка евро осуществляется по 50,58 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,16 гривны (-3 копейки).

Что с курсом на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем стоит 44,57 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,60 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продают – по (без изменений). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51 гривне (без изменений), а продажа – по 51,20 гривны (без изменений).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,40 гривны (+39 копеек), а продают – по 44,68 гривны (+9 копеек).

(+39 копеек), а продают – по (+9 копеек). Евро покупают по 50,96 гривны (+17 копеек), а продают – по 51,27 гривны (-1 копейка).

К слову, баланс на рынке в значительной степени будет зависеть от ситуации с нефтью. Без резкого подорожания сырья потребность импортеров топлива в дополнительной валюте расти не будет. В то же время именно они и в дальнейшем будут формировать значительную часть спроса на межбанковском рынке – эта тенденция уже стала одной из его главных черт в 2026 году.

По прогнозам банкиров, до конца текущей недели колебания курса доллара будут удерживаться в пределах 44,7–45,1 гривны, тогда как евро, в свою очередь, может находиться в коридоре 51,5 – 52,5 гривны.