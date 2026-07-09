9 июля, 11:21
Обновлено - 12:50, 9 июля
Что происходит с долларом в обменниках – актуальный курс валюты в Украине
В четверг, 9 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,47 гривны, а евро – 50,69 гривны. Как изменились цены на наличном рынке для обычных граждан – читайте далее.
Какой курс валюты в банках
- По данным 24 Канала, по состоянию на утро 9 июля покупка доллара в банках стоит в среднем 44,25 гривны (без изменений), а продажа – 44,78 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро осуществляется по 50,58 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,16 гривны (-3 копейки).
Что с курсом на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем стоит 44,57 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,60 гривны (без изменений).
- В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51 гривне (без изменений), а продажа – по 51,20 гривны (без изменений).
Какой курс в обменных пунктах
- По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,40 гривны (+39 копеек), а продают – по 44,68 гривны (+9 копеек).
- Евро покупают по 50,96 гривны (+17 копеек), а продают – по 51,27 гривны (-1 копейка).
К слову, баланс на рынке в значительной степени будет зависеть от ситуации с нефтью. Без резкого подорожания сырья потребность импортеров топлива в дополнительной валюте расти не будет. В то же время именно они и в дальнейшем будут формировать значительную часть спроса на межбанковском рынке – эта тенденция уже стала одной из его главных черт в 2026 году.
По прогнозам банкиров, до конца текущей недели колебания курса доллара будут удерживаться в пределах 44,7–45,1 гривны, тогда как евро, в свою очередь, может находиться в коридоре 51,5 – 52,5 гривны.