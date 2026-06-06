Банки и обменники переписали цены: где выгоднее покупать валюту сегодня

В субботу, 6 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,37 гривны, тогда как евро – 51,66 гривны. Однако обменники и банки предлагают иностранную валюту по другой цене.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 6 июня покупка доллара и евро подешевела в украинских банках, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Покупка доллара происходит в среднем по 44,07 гривны (-4 копейки), а продажа – по 44,59 гривны (+1 копейка).

(-4 копейки), а продажа – по (+1 копейка). Тогда как покупка евро проходит по 51,22 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,92 гривны (+3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке

На черном рынке на утро субботы евро пошло вниз.

Покупка доллара на черном рынке в среднем осуществляется по 44,33 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,30 гривны (без изменений к пятнице).

(-1 копейка), а продажа – по (без изменений к пятнице). В то же время покупка евро в среднем стоит 51,50 гривны (-6 копеек), а продажа – по 51,75 гривны (-4 копейки).

Какой курс валют в обменниках

В обменниках в субботу доллар подешевел, как свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Доллары обменники покупают в среднем по 43,66 гривны (-5 копеек), а продают – по 44,30 гривны (-10 копеек).

(-5 копеек), а продают – по (-10 копеек). Зато евро в среднем покупают по 51,33 гривны (-10 копеек), а продают – по 51,95 гривны (+5 копеек).

Что будет с курсом валют в июне

В июне валютный рынок Украины, вероятно, сохранит относительную стабильность. Это означает, что существенных скачков курса или резкого изменения тенденций пока не ожидается. Об этом 24 Каналу рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, ситуация на рынке и в дальнейшем будет определяться объемами импорта, спросом на валюту со стороны энерготрейдеров, а также общим влиянием военной ситуации.

Главным фактором стабильности, по-прежнему, будет оставаться Национальный банк. Благодаря режиму управляемой гибкости регулятор имеет возможность сдерживать чрезмерные колебания курса с помощью валютных интервенций.

Дополнительным фактором для валютного рынка в июне является ожидание поступления первого транша в рамках кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро. В то же время текущий уровень инфляции, по оценкам эксперта, не создает оснований для панических настроений.

По прогнозу Тараса Лесового, в течение июня курс доллара может колебаться в пределах 43,80 – 44,80 гривны, тогда как евро, вероятно, будет находиться в диапазоне 51 – 52 гривен.