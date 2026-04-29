Доллар в обменниках снова пошел вниз: сколько стоят валюты сегодня
В среду, 29 апреля, Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 44,07 гривны, а евро – 51,49 гривны. Однако обменники продают американскую валюту украинцам дешевле.
Какой курс валют в банках?
На утро среды в банках доллар "застыл", а вот курс евро несколько изменился, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Покупка доллара в банках в среднем проходит по 43,80 гривны (без изменений по сравнению со вторником), а продажа – по 44,29 гривны (тоже без изменений к предыдущему дню).
- Тогда как покупка евро стоит в среднем 51,25 гривны (-5 копеек), а продажа – 51,92 гривны (+3 копейки).
Сколько стоят валюты на черном рынке?
На черном рынке ситуация с курсом отличается – покупка доллара подешевела на несколько копеек, в отличие от евро.
- Покупка доллара в среднем осуществляется по 43,90 гривны (-2 копейки), а продажа – по 44,00 гривны (без изменений до вторника).
- В то же время покупка евро происходит по 51,50 гривны (без изменений по сравнению с предыдущим днем), а продажа – по 51,75 гривны (тоже без изменений).
Какой курс валют в обменниках?
В обменниках в среду доллар, наоборот, пошел вниз, а евро – вверх, как свидетельствуют данные сайта finance.ua.
- Покупают доллары обменники в среднем по 43,49 гривны (-3 копейки), а продают – по 43,98 гривны (-4 копейки).
- Тогда как покупка евро стоит сегодня в среднем в среднем 51,37 гривны (+1 копейка), а продажа – 51,84 гривны (+2 копейки).
Что больше всего влияет на валютный рынок сейчас?
О чувствительности украинского валютного рынка к внешним потрясениям рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, курс в Украине особенно остро реагирует на глобальные события, связанные с энергоресурсами, поэтому обострение ситуации на Ближнем Востоке стало одним из ключевых факторов давления.
Он объяснил, что резкий рост курса в начале марта был обусловлен не только самой военной операцией, а прежде всего опасениями относительно ее потенциального влияния на мировую экономику. В то же время, по мнению эксперта, пока нет предпосылок для неконтролируемого ослабления гривны.
Лесовой также отметил, что хотя валютный рынок и в дальнейшем остается в фазе повышенной волатильности, Национальный банк имеет достаточно инструментов, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить резких колебаний.
Похожего мнения придерживается и финансовый аналитик Александр Паращий. Он считает, что острая фаза девальвационного давления на гривну уже позади, однако главным фактором риска для национальной валюты и в дальнейшем будет оставаться ситуация на рынке нефти и газа.