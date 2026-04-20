Евро установило новый рекорд в банках: сколько стоят валюты в начале недели

В понедельник, 20 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,89 гривны, а евро – 51,76 гривны. В то же время в банках евро сегодня установило новый исторический рекорд.

Какой курс валют в банках?

На утро 20 апреля в банках в доллар, и евро пошли вверх, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Смотрите также Ценность гривны, кредиты и валютный рынок: что ждет украинцев во II квартале 2026 года

Покупка доллара в банках в среднем проводится по 43,75 гривны (+15 копеек), а продажа – по 44,30 гривны (+10 копеек).

В то же время покупка евро стоит в среднем 51,40 гривны (без изменений к предыдущему дню), а продажа – 52,30 гривны (+5 копеек).

Таким образом, продажа евро в банках достигла нового рекорда – предыдущий был 18 апреля 2026 года, когда европейская валюта торговалась по 52,27 гривны.

Что со стоимостью валют на черном рынке?

На черном рынке продажа евро тоже подорожала, но не достигла отметки в 52 гривны.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 43,93 гривны (+3 копейки), а продажа – по 44,02 гривны (+1 копейка).

В то же время покупка евро проходит по 51,63 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,99 гривны (+6 копеек).

Какой курс валют в обменниках?

В обменниках в начале недели резко поднялся в цене доллар, как свидетельствуют данные finance.ua,

Обменники в среднем в понедельник покупают доллары по 43,43 гривны (+33 копейки), а продают – по 44,12 гривны (+22 копейки).

Тогда как покупка евро проходит в среднем по 51,45 гривны (+16 копеек), а вот продажа, наоборот, пошла вниз и стоит 52,12 гривны (-4 копейки).

Почему курс евро все сложнее прогнозировать?