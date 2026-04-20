Евро установило новый рекорд в банках: сколько стоят валюты в начале недели
- Официальный курс евро в Украине на 20 апреля составляет 51,76 гривны, а в банках продажа евро достигла нового рекорда – 52,30 гривны.
- На черном рынке и в обменниках продажа евро немного ниже, чем в банках, но все еще высокий.
В понедельник, 20 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,89 гривны, а евро – 51,76 гривны. В то же время в банках евро сегодня установило новый исторический рекорд.
Какой курс валют в банках?
На утро 20 апреля в банках в доллар, и евро пошли вверх, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Покупка доллара в банках в среднем проводится по 43,75 гривны (+15 копеек), а продажа – по 44,30 гривны (+10 копеек).
- В то же время покупка евро стоит в среднем 51,40 гривны (без изменений к предыдущему дню), а продажа – 52,30 гривны (+5 копеек).
Таким образом, продажа евро в банках достигла нового рекорда – предыдущий был 18 апреля 2026 года, когда европейская валюта торговалась по 52,27 гривны.
Что со стоимостью валют на черном рынке?
На черном рынке продажа евро тоже подорожала, но не достигла отметки в 52 гривны.
- Покупка доллара в среднем осуществляется по 43,93 гривны (+3 копейки), а продажа – по 44,02 гривны (+1 копейка).
- В то же время покупка евро проходит по 51,63 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,99 гривны (+6 копеек).
Какой курс валют в обменниках?
В обменниках в начале недели резко поднялся в цене доллар, как свидетельствуют данные finance.ua,
- Обменники в среднем в понедельник покупают доллары по 43,43 гривны (+33 копейки), а продают – по 44,12 гривны (+22 копейки).
- Тогда как покупка евро проходит в среднем по 51,45 гривны (+16 копеек), а вот продажа, наоборот, пошла вниз и стоит 52,12 гривны (-4 копейки).
Почему курс евро все сложнее прогнозировать?
В комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что курс евро в Украине в значительной степени зависит от глобальных финансовых процессов, прежде всего от соотношения евро к доллару и доллара к гривне.
На него быстро влияют и международные события, особенно те, связанные с войной на Ближнем Востоке. Европейская валюта более уязвима к энергетическим шокам, ведь ЕС критически зависит от импорта энергоносителей.
В периоды обострения конфликтов это обычно ослабляет евро из-за рисков роста цен и ускорения инфляции, тогда как в моменты стабилизации валюта может частично восстанавливать позиции. Из-за такой нестабильности прогнозировать движение курса евро становится все сложнее.
Для украинского валютного рынка даже незначительные изменения имеют ощутимый эффект. Если евро укрепляется относительно доллара, это автоматически ведет к удорожанию европейской валюты в Украине. Зато усиление доллара обычно сдерживает рост евро или даже вызывает его удешевление.