Как создать финансовую подушку, чтобы чувствовать себя в безопасности

Безопасность каждого человека напрямую связана с деньгами. Ведь немало ситуаций в жизни можно решить именно благодаря деньгам. Именно поэтому крайне важно накопить финансовую подушку, которая поможет более уверенно переживать различные жизненные вызовы.

Что такое финансовая подушка и для чего она нужна

Финансовый советник Галина Тритяк рассказала 24 Каналу, что финансовая подушка прежде всего должна предоставлять ощущение безопасности. Она отметила, что это деньги именно для покрытия расходов в случае возникновения непредвиденных ситуаций, а не для инвестиций.

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Кроме того, эксперт поделилась советами относительно того, как рассчитывать сумму для формирования финансовой подушки. Она выделила следующие аспекты:

Базовые потребности. Речь идет о том, сколько средств нужно человеку в месяц, чтобы покрыть текущий уровень жизни.

Речь идет о том, сколько средств нужно человеку в месяц, чтобы покрыть текущий уровень жизни. Понимание, какой период должен покрывать финансовая подушка без потери ощущения безопасности. Для кого-то это 6 месяцев, а для кого-то год.

финансовая подушка без потери ощущения безопасности. Для кого-то это 6 месяцев, а для кого-то год. Диверсификация финансовой подушки. В частности, для людей, проживающих в Украине, можно хранить часть денег в гривнах, часть в долларах и евро как минимум.

Что такое финансовая подушка Это резерв средств, предназначенный для экстренных расходов. Как правило, это сумма на 3 – 6 месяцев жизни без дохода на том уровне, к которому привык человек.

Также очень важно, чтобы доступ к финансовой подушке был простым. Это могут быть разные варианты. Все зависит от того, как человек выбирает хранить деньги: наличные, банк, счет за рубежом и тому подобное.

Напомним, что, что Галина Тритяк также рассказала, какие правила помогут накопить деньги. По словам финансовой советницы, нужно тратить меньше, чем зарабатываешь, провести учет собственных финансов, если не удается из месяца в месяц вкладываться в бюджет, а также оптимизировать расходы или увеличить доходы, если есть стремление откладывать больше.