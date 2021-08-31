Накануне важного заседания ЕЦБ: инфляция в странах еврозоны бьет многолетние рекорды

В странах еврозоны в августе вновь зафиксировали стремительный рост инфляции. Это произошло накануне важного заседания Европейского центрального банка, которое должно состояться в начале сентября.

Согласно предварительным оценкам, потребительские цены в последний месяцы лета выросли на 3% в сравнении с прошлым годом. В июле этот показатель вырос на 2,2%.

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В странах еврозоны растет инфляция

Следующая встреча Европейского центрального банка (ЕЦБ) запланирована на 9 сентября. Одним из главных вопросов станет будущее программы покупки активов, поскольку все выглядит как будто руководящий совет Еврозоны не смогла договориться о том, когда следует начинать ослаблять экономические стимулы.

В понедельник Германия сообщила, что потребительские цены поднялись до самого высокого уровня с 2008 года. Уровень инфляции в августе был равенВо Франции также рассказали о пиковый рост цен почти за три года.

В частности, глава французского центробанка Франсуа Виллеруа где Гальо считает, что ЕЦБ следует учитывать недавнее восстановление экономики при рассмотрении этого вопроса, и только после этого принимать решение о пакете стимулов. Тогда как глава центрального банка Финляндию отметил необходимость осторожно ослаблять стимулы.

Еврозона Это группа из 19 государств Европейского Союза с официальной валютой ев ро . Здесь проживает более 336 миллионов людей . Европейский цен тральный банк отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны.

В странах еврозоны растет инфляция / Фото Unsplash

Какой уровень инфляции ЕЦБ прогнозирует на ближайшие годы

Протоколы с последнего заседания ЕЦБ показали, что некоторые банкиры считают, что позиция финучреждения недооценивает риск роста инфляции. Вполне вероятно, что новые данные по росту цен будут давить на Европейский центральный банк, особенно в сочетании с планами Федеральной резервной системы США, которая рассматривает возможность отмены экономических стимулов к концу 2021 года.

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В общем ЕЦБ стремится, чтобы уровень инфляции в среднесрочной перспективе равен 2%. Финучреждение прогнозирует, что в 2022 году этот показатель упавшее в 1,5%, в еще через год – 1,4%.