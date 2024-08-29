Нефть снова начала дорожать: какой фактор изменил ситуацию

В конце недели нефть снова начала расти в цене. Этому способствовали опасения относительно Ливии, вновь вышедших на первый план.

Что происходит на рынке нефти

В четверг, 29 августа, эталонные бренды нефти вернулись к росту в цене. Дело в том, что на рынок снова вернулись опасения по поводу поставки сырья из Ливии. В то же время меньше, чем прогнозировали уменьшение резервов нефти в США, "взорвала" ожидания спроса, согласно данным Reuters.

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Напомним, что в конце августа Восточное правительство Ливии объявило о прекращении добычи и экспорта нефти в ответ на обострение конфликта с его Западным соперником в Триполи, возникшем из-за контроля над центральным банком.

Сколько стоит баррель нефти

Марка нефти Brent с начала торговой сессии выросла в цене на 0,15 доллара или на 0,9%. Сырье торгуется с ценой на уровне 78,80 доллара за баррель. В то же время, американская нефть U.S. West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,27 доллара или 0,36%. Стоимость этой марки нефти колеблется на уровне 74,79 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 78,84 доллара за баррель (+ 0,24%)

Контракты WTI торгуются по цене 74,78 доллара за баррель (+0,35%).

Прошлую торговую сессию обе марки нефти завершили со спадом на 1%, поскольку сокращение запасов сырья в США было меньше, чем ожидалось. Кроме того, на рынок все еще влияла обеспокоенность спросом в Китае, хотя потери были ограничены рисками поставок на Ближнем Востоке и Ливии.

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