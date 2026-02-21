Государство контролирует каждую копейку: чьи доходы на пенсии облагают налогом
- Пенсионеры, которые работают, платят налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%) с заработной платы.
- Пенсии не облагаются, если их размер не превышает 25 941 гривну в месяц.
Многие украинцы после назначения пенсии не прекращают трудовую деятельность, стремясь сохранить или повысить уровень своих доходов. В связи с этим возникает закономерный вопрос: подлежит ли дополнительный заработок пенсионеров налогообложению и какие налоговые правила на них распространяются.
Какие налоги платят работающие пенсионеры?
Пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжают работать и получают заработную плату, подпадают под общие правила налогообложения доходов физических лиц, пишут в ПФУ.
То есть с их зарплаты удерживаются те же налоги, что и с доходов других работников. В частности базовая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%, а ставка военного сбора в размере 5% от расчетного дохода.
Эти отчисления применяются к:
- заработной плате;
- вознаграждений и выплат, выплачиваемых в связи с трудовыми или гражданско-правовыми отношениями.
Например! Если пенсионер получает 10 000 гривен зарплаты за месяц, то с этой суммы: НДФЛ: 10 000 × 18% = 1 800 гривен, а военный сбор 10 000 × 5% = 500 гривен. То есть, общая налоговая нагрузка составит 2 300 гривен, а чистый доход будет составлять 7 700 гривен.
При этом пенсия сама по себе не является зарплатой и не входит в категорию доходов, что безусловно блокируют право на применение определенных льгот. Поэтому работающие пенсионеры могут воспользоваться налоговой социальной льготой (НСЛ) при условии соблюдения соответствующих правил.
Облагается ли налогом пенсия в Украине?
В 2026 году большинство пенсий в Украине не подлежит налогообложению. Налог на пенсионные выплаты применяется только в случае, если их размер превышает определенный порог. Так, если пенсия ежемесячно составляет более 25 941 гривну, она может частично облагаться налогом в соответствии с требованиями Налогового кодекса.
Это правило распространяется на пенсии, значительно превышающие средний уровень выплат и определенный минимальный порог дохода. В то же время такие случаи являются относительно редкими в общей массе пенсионеров.
Какой налог могут не платить пенсионеры?
В Украине лица пенсионного возраста имеют право на освобождение от уплаты земельного налогаосвобождение от уплаты земельного налога, если площадь их участка не превышает предельные нормы, установленные Налоговым кодексом для соответствующего вида использования земли.
Льгота применяется в пределах определенных лимитов и распространяется на один земельный участок по каждому целевому назначению.
Кроме того, законодательство гарантирует пенсионерам право на бесплатный проезд в части городского и пригородного общественного транспорта. Конкретный перечень маршрутов и условия пользования льготой могут уточняться решениями органов местного самоуправления.