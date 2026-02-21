Государство контролирует каждую копейку: чьи доходы на пенсии облагают налогом

Многие украинцы после назначения пенсии не прекращают трудовую деятельность, стремясь сохранить или повысить уровень своих доходов. В связи с этим возникает закономерный вопрос: подлежит ли дополнительный заработок пенсионеров налогообложению и какие налоговые правила на них распространяются.

Какие налоги платят работающие пенсионеры?

Пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжают работать и получают заработную плату, подпадают под общие правила налогообложения доходов физических лиц, пишут в ПФУ.

То есть с их зарплаты удерживаются те же налоги, что и с доходов других работников. В частности базовая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%, а ставка военного сбора в размере 5% от расчетного дохода.

Эти отчисления применяются к:

заработной плате;

вознаграждений и выплат, выплачиваемых в связи с трудовыми или гражданско-правовыми отношениями.

Например! Если пенсионер получает 10 000 гривен зарплаты за месяц, то с этой суммы: НДФЛ: 10 000 × 18% = 1 800 гривен, а военный сбор 10 000 × 5% = 500 гривен. То есть, общая налоговая нагрузка составит 2 300 гривен, а чистый доход будет составлять 7 700 гривен.

При этом пенсия сама по себе не является зарплатой и не входит в категорию доходов, что безусловно блокируют право на применение определенных льгот. Поэтому работающие пенсионеры могут воспользоваться налоговой социальной льготой (НСЛ) при условии соблюдения соответствующих правил.

Облагается ли налогом пенсия в Украине?

В 2026 году большинство пенсий в Украине не подлежит налогообложению. Налог на пенсионные выплаты применяется только в случае, если их размер превышает определенный порог. Так, если пенсия ежемесячно составляет более 25 941 гривну, она может частично облагаться налогом в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Это правило распространяется на пенсии, значительно превышающие средний уровень выплат и определенный минимальный порог дохода. В то же время такие случаи являются относительно редкими в общей массе пенсионеров.

Какой налог могут не платить пенсионеры?