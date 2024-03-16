Банковская система Украины в период войны: действительно ли украинцы теряют веру в ее надежность

Из-за высоких темпов уменьшения количества депозитов в нацвалюте и массового снятия средств с банковских счетов с начала года появилось немало вопросов относительно такой ситуации. И самый главный из них - сомневаются ли украинцы в надежности.

Что происходит с депозитами

По статистике Нацбанка, сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в январе произошел довольно заметный отток депозитов в гривнах.

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Как пояснил эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу, это из-за роста напряжения в обществе и туманности перспектив на 2024 год.

это из-за роста напряжения в обществе и туманности перспектив на 2024 год. Впрочем Илья Несходовский для 24 Канала рассказал, что отток наблюдается из-за того, что накануне Нового года в Украине количество депозитов существенно выросло.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" В целом, если посмотреть на динамику в течение последнего года, то отток не является показательным к тому, что рынок постепенно идет к уменьшению количества депозитов. То есть у нас в декабре был большой плюс, а в январе состоялся определенный минус.

Даниил Гетманцев уверяет, что хотя темпы и объемы сокращения депозитов в гривне сейчас являются крупнейшими с начала войны, но говорить о "предательстве" не стоит.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Несмотря на войну украинская банковская система показала себя только с лучшей стороны. Ее стабильность и надежность завоевала доверие украинцев, которые продолжили нести деньги в банки.

Почему "зрада" отменяется

По статистике НБУ, в январе 2024 года сократились вклады в национальной валюте – 3,2% (-51,3 миллиарда гривен) до 1 577,1 миллиарда гривен. Даниил Гетманцев говорит, что несмотря на это, украинская банковская система на сегодня является довольно устойчивой:

С начала полномасштабной войны депозиты в гривне выросли более чем на 70%, или на 650 миллиардов гривен.

А явление, которое связано с сокращением банковских вкладов в гривнах в первый месяц года – это сезонное явление.

Действия НБУ как регулятора являются эффективными, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам,

– говорит глава финансового комитета.

В то же время это не означает, что проблем вообще нет. Об одной из них рассказал Даниил Монин. Речь идет о прекращении базовой функции, а именно кредитования экономики.

Более того, она фактически перестала выполнять и функцию кредитования государства через покупку ОВГЗ,

– добавляет экономический эксперт.

Как рассказывает Монин, по итогам 2023 года доходность банковской составляла около