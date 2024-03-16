Що відбувається з депозитами

За статистикою Нацбанку, повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у січні відбувся доволі помітний відплив депозитів у гривнях.

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Як пояснив експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу, це через зростання напруги у суспільстві та туманність перспектив на 2024 рік.

це через зростання напруги у суспільстві та туманність перспектив на 2024 рік. Втім Ілля Несходовський для 24 Каналу розповів, що відтік спостерігається через те, що напередодні Нового року в Україні кількість депозитів суттєво виросла.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" В цілому, якщо подивитися на динаміку протягом останнього року, то відтік не є показовим до того, що ринок поступово йде до зменшення кількості депозитів. Тобто у нас у грудні був великий плюс, а у січні відбувся певний мінус.

Данило Гетманцев запевняє, що хоч темпи й обсяги скорочення депозитів у гривні зараз є найбільшими від початку війни, але говорити про "зраду" не варто.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Попри війну українська банківська система показала себе лише з найкращого боку. Її стабільність та надійність завоювала довіру українці, які продовжили нести гроші до банків.

Чому "зрада" скасовується

За статистикою НБУ, у січні 2024 року скоротилися вклади у національній валюті – 3,2% (-51,3 мільярда гривень) до 1 577,1 мільярда гривень. Данило Гетманцев каже, що попри це, українська банківська система на сьогодні є доволі стійкою:

Від початку повномасштабної війни депозити у гривні зросли більш ніж на 70%, або на 650 мільярдів гривень.

А явище, яке пов'язане зі скороченням банківських вкладів у гривнях у перший місяць року – це сезонне явище.

Дії НБУ як регулятора є ефективними, що трансформується у високий рівень довіри до банків,

– каже голова фінансового комітету.

Водночас це не означає, що проблем взагалі немає. Про одну із них розповів Данило Монін. Йдеться про припинення базової функції, а саме кредитування економіки.

Щобільше, вона фактично перестала виконувати й функцію кредитування держави через купівлю ОВДП,

– додає економічний експерт.

Як розповідає Монін, за підсумками 2023 року прибутковість банківської становила близько 150 мільярдів гривень