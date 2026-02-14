Доплаты к пенсии: какие надбавки ввело правительство в 2026 году

Далеко не всегда украинцы могут получать только пенсии. Иногда пожилые люди имеют право на надбавки к своим выплатам.

Какие денежные надбавки могут получить пенсионеры?

В частности возрастные надбавки, о чем указано на сайте Пенсионного фонда Украины.

Речь идет о приобретении соответствующего возраста – 70, 75 и 80 лет. Размер доплаты составляет:

для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Важным условием является то, что размер пенсионной выплаты человека по состоянию на 1 января 2026 года должен составлять не более чем 10 340,35 гривен.

При достижении 70 лет доплата осуществляется автоматически – дополнительно обращаться в ПФУ не нужно. А начисление надбавки осуществляется со дня достижения соответствующего возраста. Например, если человек родился 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней.

Обратите внимание! Надбавка не суммируется, а меняется. То есть при достижении 75-летия человек будет получать 456 гривен, а не 756 гривен.

Также в 2026 году пенсионеры могут получить доплаты за особые заслуги. Их регулирует соответствующий Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер доплаты к пенсии составляет от 23% до 40% прожиточного минимума – от 596 гривен до 1 038 гривен ежемесячно. Следует также добавить, что размер доплаты к основной пенсии не зависит от стажа или размера зарплаты.

Также украинцы могут получить доплаты к пенсии, если они являются военными на пенсии, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Так к пенсиям за выслугу лет и по инвалидности, назначаемых лицам из числа военнослужащих начисляется надбавка.

Одинокие пенсионеры 80 лет и старше, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в непрерывном уходе, получат выплату в размере 40% минимума для нетрудоспособных, что сейчас составляет 1 038 гривен.

Также доплаты рассчитаны для участников боевых действий устанавливаются: целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен и ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии.

Важно! Это возможно, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок и доплат) не достигает 4 958 гривен.

Что еще следует знать о пенсиях?