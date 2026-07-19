Пенсию обязательно пересчитают: кто после 65 лет имеет право на доплату

Украинцы, достигшие 65-летнего возраста и отвечающие установленным законом условиям, могут рассчитывать на повышение пенсии. Доплата назначается автоматически, без подачи заявления, но получают ее не все пенсионеры.

Кто имеет право на надбавку к пенсии после 65 лет

Минимальная пенсия по возрасту для лиц, достигших 65 лет, составляет 40% минимальной заработной платы, но не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет ПФУ.

Право на такое повышение имеют неработающие пенсионеры, которые:

достигли 65-летнего возраста;

получают пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет, назначенную в соответствии с Законом № 1058;

имеют необходимый страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

получают пенсию, которая после всех доплат остается меньше гарантированного законом минимума.

Каков минимальный размер пенсии в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. Соответственно, гарантированный минимальный размер пенсии для лиц в возрасте от 65 лет составляет 3 458,80 гривен, что соответствует 40 % минимальной зарплаты.

Вместе с тем после проведенной индексации и установления дополнительных доплат фактический минимальный размер пенсионной выплаты для этой категории пенсионеров с 1 января 2026 года составляет 3 758 гривен.

Будет ли доплата работающим пенсионерам

Для пенсионеров, которые продолжают работать или занимаются предпринимательской деятельностью, перерасчет осуществляется не сразу. Повышенную выплату назначат только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Также известно, что Пенсионный фонд проводит перерасчет автоматически. Если пенсионер соответствует всем установленным условиям, повышение назначается без личного обращения и без подачи дополнительных документов.

Напомним, что в Украине также существует надбавка к пенсии по возрасту. Ее получают пенсионеры, общий размер пенсионной выплаты которых не превышает 10 340,35 гривен.

Размер надбавок зависит от возраста пенсионера. Например, граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен, в возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен, а по достижении 80 лет надбавка составляет 570 гривен. Выплаты назначаются без дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины – система учитывает право человека на надбавку автоматически.