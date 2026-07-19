Хто має право на надбавку до пенсії після 65 років

Мінімальна пенсія за віком для людей, які досягли 65 років, становить 40% мінімальної заробітної плати, але не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, пише ПФУ.

Право на таке підвищення мають непрацюючі пенсіонери, які:

досягли 65-річного віку;

отримують пенсію за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років, призначену відповідно до Закону №1058;

мають необхідний страховий стаж – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

отримують пенсію, яка після всіх доплат залишається меншою за гарантований законом мінімум.

Який мінімальний розмір пенсії у 2026 році

Із 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить 8 647 гривень. Відповідно, гарантований мінімальний розмір пенсії для людей віком від 65 років складає 3 458,80 гривень, що відповідає 40% мінімальної зарплати.

Разом із тим після проведеної індексації та встановлення додаткових доплат фактичний мінімальний розмір пенсійної виплати для цієї категорії пенсіонерів із 1 січня 2026 року становить 3 758 гривень.

Чи буде доплата працюючим пенсіонерам

Для пенсіонерів, які продовжують працювати або займаються підприємницькою діяльністю, перерахунок здійснюється не одразу. Підвищену виплату призначать лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Також відомо, що Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично. Якщо пенсіонер відповідає всім встановленим умовам, підвищення призначають без особистого звернення та без подання додаткових документів.

Нагадаємо, що в Україні також є надбавка до пенсії за вік. Її отримують пенсіонери, чий загальний розмір пенсійної виплати не має перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплат залежить від віку пенсіонера. Наприклад, громадяни віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень, у віці від 75 до 79 років – 456 гривень, а після досягнення 80 років надбавка становить 570 гривень. Виплати призначаються без додаткового звернення до Пенсійного фонду України – система враховує право людини на надбавку автоматично.