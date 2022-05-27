Официальный курс валют

В пятницу, 27 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,32 гривны за евро. Это на 14 копеек больше, чем днем раньше. В то время как стоимость американского доллара остановилась на уровне 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый вернулся к росту. Официальный курс остановился на уровне 6,80 гривны за злотый. Это на 5 копеек больше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,84 гривны за фунт. Это на 30 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

К теме! Нацбанк с 21 мая отменил ограничения курса, по которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля 2022 года до этого дня курс не мог отклоняться от официального более чем на 10%. Аналогичные ограничения также отменили относительно курса, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за границей.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 27 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 35,10 гривны, продажа – 36,42 гривны.

Евро: покупка – 37,09 гривны, продажа – 38,74 гривны.

Злотый: покупка – 7,86 гривны, продажа – 8,43 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 44,42 гривны, продажа – 47,15 гривны.

Добавим, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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