Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 10 мая
Нацбанк установил официальный курс валют на 10 мая 2022г. Евро и злотый дешевеют, в то время как фунт стерлингов наоборот вернулся к росту.
Официальный курс валют
Во вторник, 10 мая, НБУ установил официальный курс евро, остановившийся на уровне 30,86 гривны за евро. Это на 4 копейки меньше, чем днем раньше.
Интересно Соучредитель Monobank Гороховский сделал важное заявление о военных облигациях: чего ждать
Наличный курс валют
Согласно данным finance.ua , ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 10 мая выглядит следующим образом:
- Доллар: покупка – 31,73 гривны, продажа – 32,31 гривны.
- Евро: покупка – 33,30 гривны, продажа – 34,06 гривны.
- Злотый: покупка – 7,26 грн, продажа – 7,60 грн.
- Фунт стерлингов: покупка – 40,72 гривны, продажа – 43,34 гривны.
Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.
Больше финансовых новостей:
- Российский миллиардер Олег Тиньков заявил, что его заставили продать активы в одном из крупнейших банков в государстве-агрессоре. Российский магнат подчеркнул, что соответствующий приказ поступил из Кремля. Главная причина – он публично осудил военное вторжение России в Украину.
Интересно – актуальные данные о потерях врага по состоянию на 10 мая: смотреть видео