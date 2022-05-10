Офіційний курс валют
У вівторок, 10 травня, НБУ встановив офіційний курс євро зупинився на рівні 30,86 гривні за євро. Це на 5 копійок менше, ніж днем раніше.
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Готівковий курс валют
Згідно з даними finance.ua, ситуація з готівковим курсом валют в Україні станом на 10 травня виглядає наступним чином:
- Долар: покупка – 31,73 гривні, продаж – 32,31 гривні.
- Євро: покупка – 33,30 гривні, продаж – 34,06 гривні.
- Злотий: покупка – 7,26 гривні, продаж – 7,60 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 40,72 гривні, продаж – 43,34 гривні.
Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.
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- Російський мільярдер Олег Тиньков заявив, його змусили продати активи в одному з найбільших банків у державі-агресорці. Російський магнат наголосив, що, відповідний наказ надійшов з Кремля. Головна причина – він публічно засудив військове вторгнення Росії в Україну.
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