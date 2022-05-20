Нацбанк отменяет ограничения на курс продажи валют

С завтрашнего дня, 21 мая, Национальный банк Украины отменяет ограничение курса, по которому банки продают наличную валюту.

До сих пор этот курс не мог отклоняться от официального более чем на 10%. Такие же ограничения отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

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Это поможет снизить продажу валюты на черном рынке

В Нацбанке подчеркнули, что эти шаги улучшат условия работы банков, продающих валюту, и уменьшат количество нелегальных операций.

Все это сделает валютный рынок более устойчивым и поспособствует снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте,

— говорится в сообщении НБУ.

Ограничения на снятие наличных денег за границей

Также Нацбанк временно решил уменьшить ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тысяч гривен в эквиваленте (из 100 тысяч гривен, как было до сих пор).

Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит защитить международные резервы Украины,

– добавили в НБУ.

Граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тысяч гривен.

Напомним, украинская гривна начала резко обесцениваться по отношению к американскому доллару на черном рынке. В некоторых местах стоимость доллара достигла почти 38 гривен. В частности, 19 мая цена продажи доллара подскочила до 37 гривен, а сейчас во многих обменниках цена – 37,50 гривны за доллар.

Что известно об официальном курсе доллара

В НБУ прогнозировали, что фиксированный курс доллара на уровне 29,25 гривны продержится до конца военного положения.

Однако уже на этой неделе Кирилл Шевченко, глава НБУ, сказал, что регулятор рассматривает возможность возвращения к плавающему курсу, чтобы обеспечить большую стабильность на валютном рынке.

Правда, никаких терминов не назвали. Более того, НБУ только рассматривает такой шаг. И не факт, что его сделают.

Именно это и могло привести к обесцениванию гривны – девальвационные ожидания.

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