Международные резервы Украины превысили довоенный уровень: НБУ обнародовал ключевые цифры

Национальный банк Украины обнародовал новые данные по важным финансовым показателям. В частности, речь идет о международных резервах страны. Больше об этом – ниже в тексте.

Согласно последним данным от Нацбанка, по состоянию на 1 декабря 2022 года международные резервы Украины оценивают в 27,9 миллиарда долларов США.

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Этот показатель превысил уровень, который был до начала полномасштабной войны России. 24 февраля 2022 года международные резервы Украины составляли 27,4 миллиарда долларов.

Динамика международных резервов Украины

В ноябре международные резервы Украина выросла на 10,7%. Это стало возможным благодаря финансовой помощи от иностранных партнеров. Параллельно фиксировали меньшие объемы чистой продажи валюты НБУ, а также умеренные темпы погашения долговых обязательств страны в иностранной валюте.

В Нацбанке объяснили, как будет работать банковский сектор заВ частности, был создан специальный перечень отделений банков, которые будут предоставлять все необходимые услуги.

Всего за последний месяц осени на счета Украины поступила сумма в размере 4,6 миллиарда долларов. Главными донорами нашего государства стали:

Европейский Союз передал свыше 2,5 миллиарда долларов ;

; США выделили официальному Киеву 1,5 миллиарда долларов ;

; На привлеченные средства от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа приходится почти 517,8 миллиона долларов;

долларов; Другие международные кредиторы предоставили Украине 69,1 миллиона долларов США.

В ноябре на динамику международных резервов влияли несколько факторов. Речь идет об операциях по управлению государственным долгом, деятельность Нацбанка на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов, продиктованная изменением рыночной стоимости и курсов валют.