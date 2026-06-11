Набиуллина может уйти в отставку: что известно и почему глава ЦБ не появляется на публике

Глава Центрального банка России уже давно не появляется на публике; в частности, она пропустила экономический форум и важное совещание с Путиным. Известно, что чиновница рассматривает возможность ухода в отставку.

Может ли Набиуллина уйти в отставку?

О том, как в СМИ анализируют такую ситуацию, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Определен крупнейший экспортер нефти в мире: это не Саудовская Аравия

Российский телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Центробанка России обсуждает возможность уйти с должности, которую она заняла в 2013 году.

В частности, источники канала предполагают, что чиновница, вероятно, недовольна курсом России. Якобы она согласна доработать до конца срока, который заканчивается в 2027 году, однако дальше продолжать работу не готова. Особенно, если речь идет о введении военного положения или закрытии границ.

Набиуллиной также не было на Петербургском международном экономическом форуме. Причиной называют "дипломатическую болезнь".

В частности, во время совещания, которое 10 июня проводил сам Путин, не было ни Набиуллиной, ни ее заместителей. Хотя тема была важной – стимулирование инвестиций. А президент России отмечал, что это «основной вопрос».

Что известно о кадровых изменениях в Москве?

Отмечается, что длительное отсутствие главы Центробанка России в публичном пространстве порождает ряд слухов. Например, есть версии, что Кремль готовит кадровые перестановки, которые коснутся всей власти.

В то же время в издании пишут, что сейчас распространяются слухи об отставке Михаила Мишустина. С 2020 года он занимает пост премьера.

На его место могут поставить Андрея Белоусова. Сейчас он министр обороны России, а ранее был помощником Путина по вопросам экономики.

В частности, российские политологи отмечают, что Белоусов придерживается стратегии "осажденной крепости" и госпланирования. Этот подход воспринимают как мобилизационный. То есть человек сможет понять и создать экономику длительного противостояния.

Напомним, что согласно новому исследованию, экономика России считается истощенной. В частности, речь идет о финансовых ресурсах и дефиците бюджета.

Ранее также сообщалось, что россияне не доверяют национальной финансовой сфере, особенно предприниматели. Из-за этого наблюдается, как российский бизнес активно выводит средства за границу. А количество сомнительных финансовых операций выросло на 70%.