Нефть растет в цене, в то время как на рынок влияют разносторонние факторы

Марки нефти Brent и WTI вернулись к удорожанию на последней торговой сессии. О главных изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В понедельник, 6 февраля, нефть Brent торговалась по цене на уровне 80,40 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,46 доллара или на 0,6%.

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В то же время, американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой. 73,59 доллара за баррель. С начала торгов сырье выросло в цене на 0,20 доллара или 0,3%, информирует издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,99 доллара за баррель (+1,31%);

за баррель (+1,31%); Баррель американской нефти WTI стоил 74,39 доллара за баррель (+0,38%).

Факторы влияние на рынке нефти

Цены на нефть выросли благодаря росту опасений по поводу предложения. Однако этот показатель колеблется на уровне близком к минимуму за три недели. С другой стороны, на рынке опасаются, что замедление темпов экономического роста во многих странах может негативно повлиять на спрос.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: