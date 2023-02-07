Нафта зростає в ціні, тоді як на ринок впливають різносторонні фактори

Марки нафти Brent та WTI повернулися до подорожчання під час останньої торгової сесії. Про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У понеділок, 6 лютого, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 80,40 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,46 долара або на 0,6%.

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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 73,59 долара за барель. Від початку торгів сировина виросла в ціні на 0,20 долара або 0,3%, інформує видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 80,99 долара за барель (+ 1,31%);

за барель (+ 1,31%); Барель американської нафти WTI коштував 74,39 долара за барель (+ 0,38%).

Фактори вплину на ринку нафти

Ціни на нафту виросли завдяки зростанню побоювань щодо пропозиції. Проте цей показник коливається на рівні близькому до мінімуму за три тижні. З іншої сторони на ринку остерігаються, що сповільнення темпів економічного зростання у багатьох країнах може негативно вплинути на попит.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: