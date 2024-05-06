На рынке нефти зафиксировали изменение динамики: что происходит с ценами

Нефть начала новую неделю с роста. На первый план снова вышел Ближний Восток с новостями о Саудовской Аравии и переговорах между Израилем и ХАМАС.

Как изменились цены на нефть

В понедельник, 6 мая 2024 года, нефть Brent торгуются на уровне 83,47 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 51 цент или 0,6%.

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Американская нефть WTI подорожала на 53 цента или 0,7% до 78,64 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,64 доллара за баррель (+0,82%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,84 доллара за баррель (+ 0,93%).

Что происходит на рынке нефти

Прошедшую неделю эталонные бренды нефти завершили с самым большим спадом за три месяца. На рынок влияли новости из первой экономики мира – США.

Цены на нефть вернулись к росту на фоне новостей с Ближнего Востока. На первый план снова выходят опасения относительно масштабирования конфликта между Израилем и ХАМАС, поскольку перспективы соглашения о прекращении огня кажутся слабыми.

Кроме того, Саудовская Аравия приняла решение о повышении официальных цен на нефть в июне для большинства регионов. Речь идет об Азии, Северо-Западной Европе и Средиземноморье. Это свидетельствует о том, что ожидают высокий спрос на нефть летом 2024 года.