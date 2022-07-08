На проекте "Сахалин-1" резко упали объемы добычи нефти: почему и как это повлияет на Россию

Россия использует все свои ресурсы как оружие. В частности, это касается нефти, на которую часто делает ставку государство-агрессор. Однако после полномасштабного вторжения в Украину против россии начали вводить санкции, которые влияют на важные для Москвы проекты.

Например, речь идет о проекте "Сахалин-1", в рамках которого объемы добычи сырья упали в 22 раза из-за санкций – до 10 тысяч баррелей нефти в сутки. Соответствующее заявление сделал Юрий Трутнев, представляющий президента россии в Дальневосточном федеральном округе.

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В россии падают объемы добычи нефти из-за санкций

Политик из россии добавил, что сокращение объемов добычи нефти повлияло на экономику государства агрессора сразу на нескольких уровнях. Речь идет и о Сахалинской области, и о всем Дальнем Востоке и всей о россии.

Трутнев объяснил, что в 2023 году бюджет Сахалинской области недополучит примерно 38 миллиардов рублей (или 600 миллионов долларов США). Это 26% от уровня собственных доходов этой области в 2022 году.

Кроме того, российский политический деятель заявил, что простои в работе проекта приводят не только к потерям для бюджета, но и к ухудшению характеристик месторождений. Результатом этого может стать существенное понижение коэффициента от нефтеотдачи, если проще, то значительные объемы нефти будут просто оставаться в пластах.

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