39-летний Джонатан Санчес сумел самостоятельно стать первым миллионером в своей семье. Эту цель он достиг благодаря инвестициям в недвижимость и финансовому бизнесу. Санчес выделил категории вещей, на которые он никогда не будет тратить деньги.

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Новые автомобили

Автомобили обычно теряют почти 60% от своей первоначальной стоимости в течение первых пяти лет после покупки. Именно поэтому предприниматель заявил, что не понимает, как оправдать такие расходы, поскольку он знает, что этот вклад будет только обесцениваться.

Быстрая мода

Инвестор делает ставку на предметы гардероба, которые можно носить вне зависимости от меняющихся тенденций. Своих детей он учит бережно относиться к своим вещам, чтобы они прослужили дольше. Новые вещи покупают только когда возникает такая потребность.

Что такое быстрая мода Это термин, который используют ритейлеры для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон.

Отказ от некачественных товаров

Бережливость отнюдь не означает, что нужно покупать самые дешевые вещи. Напротив, если речь идет о товаре с длительным сроком использования, экономить не стоит. Например, лучше приобрести хороший холодильник или диван, чем менять товар на постоянной основе из-за низкого уровня качества.