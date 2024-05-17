Один из топовых биржевых индексов в США установил новый исторический рекорд

Биржевой индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории пересек важную психологическую отметку. Этому способствовало подорожанием одной компании, а также ожидания относительно двух важных индикаторов.

Новый рекорд Индекса Dow Jones Industrial Average прокомментировал директор по инвестициям Comerica Wealth Management Джон Линч. По его словам, то, что раньше считали недостижимым, уже стало реальностью.

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Линч также добавил, что это свидетельствует о возможностях для формирования капитала, инноваций, роста прибыли и экономической устойчивости.

Новый рекорд на фондовом рынке США

Биржевой индекс Dow Jones Industrial Average впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов. Важным катализатором преодоления исторического предела стал рост стоимости акций Walmart. Ценные бумаги компании подорожали на 6%.

Индекс также растет благодаря ожиданиям относительно снижения процентных ставок в США. Напомним, что глава Федерального резерва недавно заявил, что ставки будут удерживать на высоком уровне из-за устойчивой инфляции, однако повышение этого показателя маловероятно. Еще один фактор влияния – энтузиазм в отношении искусственного интеллекта, что подпитывает настроения инвесторов.

Что такое промышленный индекс Dow Jones Industrial Average Это биржевой индекс ценных бумаг 30 крупнейших американских предприятий, создан в 1896 году редактором The Wall Street Journal. Зато индекс S&P 500 насчитывает полтысячи компаний США с наибольшей капитализацией на рынке. Впервые был рассчитан в 1957 году.

Стоит добавить, что на Нью-Йоркской фондовой бирже рекордный прирост зафиксировал не только индекс Dow Jones Industrial Average, но и Индекс S&P 500, который впервые в истории пересек отметку в 5300 пунктов. Кроме того, нового максимума недавно достиг британский индекс FTSE 100. Главным стимулом стало заявление о планах нефтяной компании Shell.