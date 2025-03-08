В какие дни нельзя занимать деньги в долг

Наши предки верили в различные приметы относительно денег. Например, они выделяли дни, когда не стоит занимать любые суммы, сообщает 24 Канал.

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В какие дни плохо занимать деньги:

в период больших церковных праздников (например, во время Великого поста);

в воскресенье;

во вторник (этот день считается не лучшим для решения любых вопросов, относительно денег).

Среди наших предков было предубеждение и относительно того, что деньги не стоит занимать вечером. Лучше всего решать вопросы такого рода утром.

Обратите внимание! Лучшим днем для того, чтобы одолжить деньги, является понедельник. Чем раньше вы сможете это сделать, тем лучше. То есть, утро понедельника – оптимальное время для решения такого рода вопросов.