Мощная нефтяная компания из США наращивает деятельность в России: угрожают ли ей санкции

Нефтесервисная компания SLB не просто решила не выходить с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину, но и расширяет там свою деятельность. Тем более у компании по сути не осталось конкурентов.

Важная компания из нефтяного сектора расширяет деятельность в России

Для понимания, SLB – это крупнейшая в мире нефтесервисная компания, которая подписала три новых контракта в России. Также стало известно, что гигант из нефтяного сектора нанял на работу сотни новых работников. К тому же в июле В июле дочерние компании SLB в России зарегистрировали новые торговые марки.

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Интересно, что эта американская компания, которая еще летом 2023 года публично обещала прекратить поставки продукции и технологий в Россию из своих глобальных объектов. Однако документы свидетельствует о прямо противоположной тенденции. Речь идет о том, что SLB импортировала материалы из других источников.

Таким образом, с августа по декабрь прошлого года компания завезла в Россию оборудование, стоимость которого оценили в 17,5 миллиона долларов. Также стало известно, что из выше упомянутой суммы по крайней мере материалы на 2,2 миллиона долларов были произведены SLB или ее дочерними компаниями.

Важно! Другие мощные игроки в этом секторе продали свои бизнесы в России еще в 2022 году. Можно вспомнить о компаниях Baker Hughes и Halliburton. Поэтому SLB сумела существенно увеличить свою долю на российском рынке благодаря отсутствию конкуренции.

Стоит отметить, что страны Запада не решаются вводить комплексные санкции против нефтесервисных компаний в России. Главная причина – опасения по ограничению экспорта нефти на глобальный рынок, что может привести к резкому скачку цен. Фактически это означает, что деятельность компании SLB в России формально не противоречит никаким санкционным ограничениям.