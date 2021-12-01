По мнению главы Eskom, благодаря переходу от угольной энергетики к природному газу и возобновляемым источникам энергии компания получила шанс на развитие.

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Отказ от угля – шанс для Eskom

Компания Eskom уже больше 10 лет отключает электроэнергию в наиболее промышленно-развитой стране Африки. Это отрицательно сказывается на государстве, поскольку сдерживает экономический рост и инвестиции. У Южноафриканской компании также есть долг в размере 400 миллиардов рандов или 25 миллиардов долларов США, который она обслуживает благодаря регулярным государственным дотациям.

Учитывая кризис, в котором сейчас Eskom – очень низкая производительность завода, чрезмерная задолженность – это дает нам возможность действительно действовать как основа для нового распределения в Южной Африке,

– добавил генеральный директор Андре де Рюйтер.

Глава компании выразил надежду, что им удастся убедить людей создавать заводы в Южной Африке, компоненты возобновляемой энергии, что приведет к появлению рабочих мест и росту спроса на электричество. По его словам, этот подход превратит проблему компании в положительный цикл.

Отказ от угля – шанс для Eskom / Фото Unsplash

К теме План решительно отказаться от угля вызвал критику мощной фигуры из Африканского национального конгресса энергетики Гвида Манташе. В частности, он сравнил это с "экономическим самоубийством".

Eskom управляет 15 угольными электростанциями, производящими более 80% электроэнергии в стране, однако регулярно выходят из строя. Кроме того, компания также управляет единственной в Африке атомной электростанцией и:

несколькими небольшими гидроаккумулирующими электростанциями,

гидроэлектростанциями,

резервными газовыми установками;

ветряной электростанцией.