В "Укрэнерго" предупредили о мошенниках и объяснили, как не попасть на их приманку

В "Укрэнерго" рассказали о новой мошеннической схеме, в рамках которой рассылают фишинговые письма якобы от имени государственной компании. О том, как украинцам не попасть на мошенников– дальше в тексте.

В "Укрэнерго" предупредили, что мошенники рассылают письма, в которые может быть вирус, подрядчикам и контрагентам компании вроде бы от имени компании. Именно поэтому государственное предприятие сформировало перечень советов и признаков фишинга, которые помогут избежать проблем с мошенниками.

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В "Укрэнерго" рассказали о новой мошеннической схеме

Первый совет от "Укрэнерго" – тщательно проверять все адреса, по которым поступают письма. Вот, официальный домен энергетической компании – @ua.energy.

Что такое фишинг Это вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или рассеянных пользователей сети персональных данных клиентов. Мошенники часто маскируются под надежный субъект. Как правило, злоумышленники рассылают электронные письма от имени банков или других легитимных организаций.

Госпредприятие также выделило ключевые признаки фальсификации письма от имени "Укрэнерго":

В письме указан не официальный электронный адрес компании. Дело в том, что все работники Укрэнерго пользуются почтой исключительно с доменом @ua.energy;

Название компании, используемой в официальных письмах, – НЭК "Укрэнерго", а до 2019 года указывали ГП "НЕК "Укрэнерго". ГП "Укрэнерго" просто не существует;

Сотрудники энергетической компании указывают в письмах полные данные отправителя и не используют русский язык. Поэтому сообщение с подписью типа "Бухгалтер Елена Витальевна" – это фейк.

В "Укрэнерго" предупредили о новой схеме мошенников / Фото "Укрэнерго"

Компания уже обратилась с соответствующим запросом в милицию. Главная цель – найти мошенников, неправомерно использующих данные государственного предприятия. Напомним, что ранее в Укрэнерго" заявляли, что украинскую энергосистему еще не успели полностью восстановить после обстрелов россиян. По состоянию на 1 ноября Россия повредила 70 крупных энергетических объектов Украины и множество малых.