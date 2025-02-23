Тенденции карточного мошенничества: какие есть новые техники обмана
Карточные мошенники постоянно совершенствуют свои методы, используя новейшие технологии и психологические приемы, такие как искусственный интеллект, военные схемы и социальная инженерия стали основными инструментами.
Какие основные тенденции карточного мошенничества
Как рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская, на сегодня есть определенные тенденции карточного мошенничества и "слабости" паразитирования мошенников, передает 24 Канал.
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- Использование Искусственного интеллекта (ИИ)
В частности, речь идет о создании дипфейков (подмена лица, голоса, копирование мимики, жестов "прототипа" мошеннических схем).
- Военные схемы
Это адаптация сценариев выманивания средств к военным обстоятельствам: преступники собирают средства "для военных", "на дроны", "на машины".
Главная цель таких схем – получить средства и исчезнуть. Распространенным также сценарий "сдачи квартиры в аренду" за очень символические средства под предлогом "отъезда за границу к семье - чтобы квартира не пустовала", "переезд в другой город" и др.
- Повышение уровня цифровой осведомленности пользователей
Многие украинцы еще недостаточно осознают риски, связанные с цифровыми платежными системами. В Украине на 2024 год около 30% пользователей до сих пор не имеют достаточных знаний по кибербезопасности, что дает мошенникам манипулировать эмоциями и влиять на пользователей через фальшивые предложения.
- Аренда карточек и персональных данных
Мошенники все чаще используют схему дропов и используют криптовалюту для того, чтобы их трудно было проследить.
- Социальная инженерия
Участились случаи использования техник социальной инженерии, с помощью которых мошенники манипулируют людьми, создавая иллюзию срочности.
В Украине стало частой проблемой звонки от "представителей банков", что в 2024 году увеличило количество случаев мошенничества на 12%.