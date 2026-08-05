Американская нефтяная ловушка: у берегов Ирана застряли десятки танкеров

Возобновленная морская блокада со стороны США все сильнее ударяет по энергетическому экспорту Ирана. У побережья ближневосточной страны быстро растет количество танкеров, которые не могут выйти в море, и это лишает Тегеран жизненно важных доходов.

Как американцы подрывают Иран

Подробности сообщает Bloomberg со ссылкой на данные UANI. По состоянию на 4 августа там насчитали около 50 загруженных судов, которые в основном перевозили нефть, топливо, а также сжиженный газ.

Интересно, что еще неделю назад их было 45, а на момент возобновления американской блокады 14 июля – всего 36. Кроме того, в порты не могут вернуться и пустые танкеры для новых загрузок.

Поэтому, по оценке советника вышеупомянутой организации Чарли Брауна, действия США оказались эффективными. Правда, некоторые небольшие суда все еще могут пытаться обходить ограничения, а отдельным, вероятно, удалось сделать это с выключенными транспондерами.

В то же время на рынке растут надежды на временное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, которое могло бы возобновить движение через Ормузский пролив. Катар якобы уже подготовил соответствующий проект, а американцы и иранцы оптимистично оценивают перспективы.

Спрос на нефть по-прежнему низкий

Иранские продавцы уже повышают свои ценовые ожидания. Если неделю назад нефть предлагали примерно на 5 долларов дешевле за Brent, то сейчас скидка сократилась до около 4 долларов за баррель. По словам трейдеров, экспортеры удерживают партии сырья, надеясь продать их дороже.

В то же время спрос на такое "черное золото" в Китае, куда поступает львиная доля экспорта, остается слабым, ведь независимые НПЗ до сих пор работают не на полную мощность из-за низкой рентабельности.

На этом фоне все больше энергоресурсов скапливается прямо в море. По оценкам Vortexa, за месяц объем так называемых плавучих запасов вырос на 14%, достигнув 135 миллионов баррелей.

Напомним, ранее в Иране заявили, что решение США не остановит продажу сырья за рубеж, ведь страна за многие годы адаптировалась к санкционному давлению и имеет отработанные механизмы.