Monobank запустил новый сервис для бизнеса с игрой для бухгалтеров
Источник:Олег Гороховский
Украинский Monobank в понедельник, 22 июля, объявил о запуске одного из самых ожидаемых проектов в этом году. Речь идет о сервисе mono бизнес.
Олег Гороховский добавил, что первые компании уже получили доступ к сервису для предприятий. По его словам, mono бизнес – это банкинг для сознательного и прозрачного бизнеса, который делает ставку на эффективность.
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Monobank запустил новый сервис для бизнеса
Гороховский в заметке указал, что mono бизнес – это сервис, благодаря которому бизнесы могут получить такие услуги:
- полностью дистанционное открытие счета;
- бесплатные платежи на счета любых банков и единый тариф 1000 гривен в месяц;
- 12% (зависит от учетной ставки НБУ) годовых на остаток средств от 100 тысяч гривен в течение дня;
- единое приложение mono, в котором и личная карта, и бизнес, а также простой веб-кабинет;
- прозрачный финансовый мониторинг;
- игра "Косынка" для бухгалтеров.
Соучредитель Monobank добавил, что история кредитора начиналась с одной кредитной карты, поэтому команда даже не рассматривала вариант сотрудничества с бизнесами, предоставлять услуги эквайринга, покупку частями и для ФЛП, но на практике это направление удается достаточно неплохо развивать. Гороховский добавил, что инструментами кредитора уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия.