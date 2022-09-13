Соучредитель Monobank анонсировал важное обновление: какой опции больше не будет и почему

Украинский бизнесмен и соучредитель мобильного банкинга Monobank сделал важное заявление о языке. Поэтому клиентам банка нужно быть готовыми к определенным изменениям.

Бизнесмен заявил, что в приложении больше не будет русского языка. Это реализуют уже в рамках ближайшей версии приложения.

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Языковые изменения в Monobank

Олег Гороховский призвал клиентов, выбирающих русский язык в приложении, отнестись к этому решению с пониманием. Согласно его данным, по состоянию на 13 сентября 2022 года речь идет о 838 291 человеке.

За первые 5 дней клиенты Monobank приобрели более 230 тысяч военных облигаций. Это принесло государству околоБанк добавил эту опцию в одноименное приложение 29 апреля.

Однако эта цифра после 24 февраля упала на 30%. Тебе российской Monobank предпочитали 1,19 миллиона человек. Он также добавил, что это решение продиктовано тем, что современные палачи и убийцы украинского народа, которые принесли горе, разрушения и стремятся уничтожить Украину, имеют один общий знаменатель – русский язык.

Monobank – украинский банк с отличным приложением, который теперь доступен только на украинском. Это наша гражданская позиция, и мы ею гордимся,

– подчеркнул бизнесмен.

Следовательно, логично, что этот язык тесно ассоциируется с теми, кто убивает, грабит, насилует, а также заявляет, что не ситуация неоднозначна. Гороховский подчеркнул, что он вырос в Днепре и уже жизнь как думал, так и говорил именно на русском языке.

Поэтому после всего бизнесмен стремится изменить свои языковые привычки – перестать думать по-русски или хотя бы научиться хорошо говорить на государственном. Он добавил, что украинский – это язык смелых и свободных людей.