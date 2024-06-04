Monobank подарил дом 98-летней бабушке, которая самостоятельно вышла из оккупации: первые фото

Соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал фото нового дома 98-летней бабушки, которая самостоятельно вышла из временно оккупированной Донетчины. История женщины всколыхнула Украину в конце апреля.

Напомним, что Лидия Степановна прошла 10 километров из поселка Очеретино, чтобы добраться до подконтрольной территории Украины. Ее жилье в Донецкой области разрушили россияне.

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Первая реакция Monobank

В Monobank услышав эту историю, решили приобрести смелой женщине новый дом. В частности, Олег Гороховский тогда также заявил, что женщина уже в собственном доме обязательно доживет до того момента, когда воиск агрессора не будет в Украине.

Лидия Степановна из поселка Очеретино получила новый дом

Во вторник, 4 июня, Лидия Степановна наконец зашла на территорию своего нового дома. Первые фото опубликовал Олег Гороховский, прокомментировав это так:

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Лидия Степановна с новым домом. Дай Бог ей здоровья!

Monobank подарил дом женщине, которая вышла из оккупации / Фото телеграмм Олега Гороховского

Неделю назад из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области также самостоятельно выбрался 88-летний Иван Яковлевич. Мужчина шел всю ночь, прятался от обстрела, чтобы выйти на подконтрольную Украине территорию, поскольку не хотел получать российский паспорт.