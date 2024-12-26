Две крупнейшие экономики мира спровоцировали изменения на мировом рынке нефти
Нефть снова растет в цене. Рынок черного золото отреагировал на новости из Китая и США, которые являются двумя крупнейшими экономиками в мире.
Что происходит на мировом рынке нефти
В четверг, 26 декабря, цены на нефть выросли в первый день после Рождества. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Рынок реагирует на новости из Китая.
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Нефть дорожает благодаря новостям о дополнительных фискальных стимулах в Китае. Напомним, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. В то же время ожидают сокращения запасов нефти в США.
Сколько стоит 1 баррель нефти
Нефть Brent подорожала на 13 центов или на 0,2%. Сырье торгуется на уровне 73,71 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 11 центов или на 0,2%. Контракты на американскую нефть стоят 70,21 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 73,69 доллара за баррель (+0,15%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 70,21 доллара за баррель (+0,16%).