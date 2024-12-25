Уоррен Баффет приобрел акции нефтедобывающей компании

Компания Berkshire Hathaway, которую возглавляет миллиардер Уоррен Баффет, увеличила свою долю в Occidental Petroleum. Это компания, которая занимается добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Баффет приобрел 8,9 миллиона акций за три дня на примерно 405 миллионов долларов. Таким образом, компания миллиардера увеличила свой пакет до 264,2 миллиона акций. Поэтому, теперь Berkshire Hathaway принадлежит более 28% акций Occidental Petroleum. Это примерно 12 миллиардов долларов.

Кроме акций Occidental Petroleum компания Баффета также докупила ценные бумаги радиовещательной компании Sirius XM Holdings на 113 миллионов долларов и акции интернет-компании VeriSign на 45 миллионов долларов.