Что происходит на мировом рынке нефти

В четверг, 2 января 2025 года, цены на нефть растут. Это первый день торгов в новом году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы, которые вернулись с праздников, ожидают восстановления экономики Китая и спроса на топливо. Дело в том, что лидер Китая Си Цзиньпинь пообещал способствовать экономическому росту страны.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 17 центов или на 0,06%. Сырье торгуется на уровне 74,82 доллара за баррель. При этом нефть WTI подорожала на 19 центов или на 0,26%. Фьючерсы на американскую нефть стоят 71,91 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: