Суд в США заблокировал тарифы Трампа: как это повлияло на цены на нефть

Цены на нефть отреагировали на важные решения суда в США. В то же время рынок ждет встречи стран ОПЕК+, где будут обсуждать добычу нефти.

Мировые цены на нефть сегодня

В четверг, 29 мая, нефть продолжает расти в цене. На динамику цен на нефть влияет решение суда в США, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть растут после того, как американский суд заблокировал введение в действие большинства тарифов президента Дональда Трампа. В то же время рынок следит за введением новых потенциальных санкций против России. Еще один фактор влияния – это решение ОПЕК+ по добыче нефти.

Добавим, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти. Нефтяной картель может увеличить добычу даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 78 центов или на 1,2%. Бренд нефти колеблется на уровне 65,68 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало также на 78 центов или на 1,3%. Американская нефть сейчас стоит 62,62 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: