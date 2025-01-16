США толкают цены на нефть вверх

Нефть растет в цене вторую сессию подряд. На мировой рынок нефти влияют новости о резервах нефти в США и санкции против России.

Цены на мировом рынке нефти

В четверг, 16 января, цены на нефть демонстрируют положительную динамику на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. В частности, стоимость нефти Brent приблизилась к пиковому уровню за 6 месяцев.

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Нефть дорожает из-за беспокойства относительно предложения на фоне санкций США против России, уменьшение резервов сырой нефти в США и улучшением прогноза мирового спроса.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 25 центов или на 0,3%. Сорт нефти торгуется на уровне 82,28 доллара за баррель. Во время предыдущей торговой сессии сырье выросло в цене на 2,6%, зафиксировав пиковый уровень с 26 июля 2024 года.

При этом нефть WTI выросла в цене на 28 центов или на 0,4%. Контракты на американскую нефть стоят 80,32 доллара за баррель. Во время торгов в среду черное золото подорожало на 3,3%, достигнув максимального уровня с середины июля.