Первая экономика мира спровоцировала падение цен на нефть
Цены на нефть падают на фоне важных новостей из США. Кроме того, были факторы, которые ограничили обесценивание черного золота.
Что происходит на мировом рынке нефти
В четверг, 9 января, эталонные бренды нефти падают в цене второй день подряд. Сырье дешевело на фоне новостей из США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В США зафиксировали существенное увеличение запасов топлива. Стоит понимать, что Штаты – это крупнейший потребитель нефти в мире. При этом ожидания роста спроса на топливо зимой и опасения относительно сокращения предложения ограничили падение цен на нефть.
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Сколько стоит 1 баррель нефти
Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 8 центов. Сорт нефти торгуется на уровне 76,08 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 11 центов. Контракты на американскую нефть стоят 73,21 доллара за баррель.
К теме! Обе марки нефти завершили предыдущую торговую сессию, зафиксировав спад более чем на 1%. На рынок давили сильные позиции доллара США и увеличение резервов топлива в США.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 76,23 доллара за баррель (+ 0,09%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 73,41 доллара за баррель (+0,12%).